15 Nis 2024 - 05:21 - Spor

Bakan Ersoy, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fransız kulübü Villeneuve d'Ascq LM'yi yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding için tebrik mesajı yayımladı.