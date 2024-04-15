- Spor

Bakan Ersoy, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fransız kulübü Villeneuve d'Ascq LM'yi yenerek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı mask

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu ifadelere yer verdi:

"FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak bizlere üst üste 2. kez bu gururu yaşatan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

# Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fenerbahçe Alagöz Holding, Fenerbahçe, olarak

15 Nis 2024 - 05:21 Ankara- Spor

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL