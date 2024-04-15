Bakan Ersoy, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu ifadelere yer verdi:
"FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak bizlere üst üste 2. kez bu gururu yaşatan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak bizlere üst üste 2. kez bu gururu yaşatan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.?? pic.twitter.com/UcvJR8eMko
— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 14, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.