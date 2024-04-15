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"Teleferik kazası soruşturmasında 5 kişi tutuklandı"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i için adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin serbest bırakıldığını açıkladı.

"Teleferik kazası soruşturmasında 5 kişi tutuklandı" mask

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadelere yer verdi:

" Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 17 vatandaşımızın yaralandığı ve kabinlerde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarıldığı olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında;

1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve 1 elektrik uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından detaylı olay yeri inceleme ve keşif çalışması yapılmış ve ön rapor hazırlanmıştır.

Soruşturma kapsamında uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön rapor, müşteki ifadeleri ve beyanları ile şüpheli savunmaları birlikte değerlendirilmiş olup, gözaltına alınan teleferik hattını işleten firma ile teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 14 şüpheliden 5’i tutuklanmış, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 kişi de serbest bırakılmıştır. Hepimizi üzen olayla ilgili adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

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15 Nis 2024 - 05:16 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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