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Özgür Özel'den Başkan Kocagöz hakkında açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ettiklerini açıkladı.

Özgür Özel'den Başkan Kocagöz hakkında açıklama mask

CHP Genel Başkanı Özel şu ifadelere yer verdi:

" Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz hakkında verilen tutuklama kararını ve hukuki süreci yakından takip ediyoruz.

Ancak Soma'dan İliç'e hiçbirinde kamu görevlilerinin soruşturulmadığı gerçeği ortada iken bu karar hukuki değil siyasidir. Kuşkusuz kazada dahli olan kim varsa kimsenin gözyaşına bakılmamalıdır. Bu kırmızı çizgimizdir.

Bu hassasiyetle teleferik kazasındaki adli soruşturmayı yakından takip etmeyi sürdüreceğiz ama sırf partilimiz diye başkanımızı günah keçisi ilan edemezsiniz."

# CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mesut Kocagöz, teleferik kazası, kepez

15 Nis 2024 - 05:10 - Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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