Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Osman Asma ile İzzet E. arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili birbirlerine tabancayla ateş açtı. Çatışmada Asma ve İzzet E., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Asma'nın kaçarken yaralı halde yere düştüğü an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağır yaralanan Asma, yakınları tarafından taksiyle götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralı halde bölgeden kaçmaya çalışan İzzet E. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı cinayet şüphelisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.