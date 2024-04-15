Tatilciler Kuşadası'ndan dönüşe geçti

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı boyunca tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin başladığı 6 Nisan'dan bayram boyunca ilçeye 250 binden fazla araç giriş yaptı. Nüfusu 1 milyonu aşan kentte güneşli havayı fırsat bilenler, son günde de plajları doldurdu. Vatandaşlar, Kadınlar Denizi ve Atatürk Bulvarındaki sahilde tatilin son gününü denize girip, güneşlenerek değerlendirdi.
Tatilin sona ermesiyle dönüş yolculuğu da başladı. Tatilcilerin dönüş yolu olan Kuştur çıkışında araç yoğunluğu yaşanmaya başlandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.