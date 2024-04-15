15 Nis 2024 - 03:47 - Yaşam

Tatilciler Kuşadası'ndan dönüşe geçti

Ramazan Bayramı için Aydın'ın turistik Kuşadası ilçesini tercih eden vatandaşlar, tatilin sona ermesiyle dönüş yolculuğuna başladı. Tatilcilerin dönüş yolu olan Kuştur çıkışında araç yoğunluğu yaşanmaya başlandı.