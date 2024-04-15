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Milli atletler, 2 bronz madalya kazandı

Karadağ'da düzenlenen Ostrog Yarı Maratonu'nda yarışan Türk sporculardan Bahattin Üney ve Pınar Demir, bronz madalya kazandı.

Milli atletler, 2 bronz madalya kazandı mask

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Nikşiç kentinde gerçekleştirilen yarışta büyük erkekler kategorisinde koşan milli atletlerden Bahattin Üney 3'üncü, Mahsun Değer ise 6'ncı oldu.

Böylece Türkiye, erkekler takım sıralamasında Karadağ ve Bosna Hersek'in önünde zirvede yer aldı.

Büyük kadınlarda mücadele eden Pınar Demir de bitiş çizgisini 3'üncü sırada geçti.

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15 Nis 2024 - 03:45 AA Ankara- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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