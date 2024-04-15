Milli atletler, 2 bronz madalya kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Nikşiç kentinde gerçekleştirilen yarışta büyük erkekler kategorisinde koşan milli atletlerden Bahattin Üney 3'üncü, Mahsun Değer ise 6'ncı oldu.
Böylece Türkiye, erkekler takım sıralamasında Karadağ ve Bosna Hersek'in önünde zirvede yer aldı.
Büyük kadınlarda mücadele eden Pınar Demir de bitiş çizgisini 3'üncü sırada geçti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.