Kırık soda şişesi ile yolcu otobüsünü rehin aldı

Olay, bu akşam saat 20.15 sıralarında Atatürk Kavşağı'nda meydana geldi. Şanlıurfa'dan Samsun'a giden yolcu otobüsüne Kayseri'den binen Sercan C. yanında bulundurduğu soda şişesini kırarak, yolcuları rehin almaya çalıştı. Bu sırada otobüsün ön kapısını açan şoförün ikazıyla yolcular otobüsü terk etti. Şüpheli bu kez muavini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin operasyonu ile Sercan C. gözaltına alındı.
Yoluculardan Hidayet Yatır, "Tokat'a girdiğimizde birden ayağa kalktı. Muavine ve şoföre küfürler etmeye başladı. Sonra elinde bulunan maden suyu şişesini yere vurdu. Kırık camlarla tehdit etmeye başladı. 'Beni indirmeyeceksiniz. Beni kimseye teslim etmeyeceksiniz. Bana söz verdiniz, beni Samsun'a götüreceksiniz' diye bağırmaya başladı. Tüm yolcular çok korktu. Ön kapıdan çıktık. Muavini rehin aldı. Sonrasında ise polis ekipleri gözaltına aldı" diye konuştu.
Olayın ardından otobüs, yolcularıyla birlikte Samsun'a gitmek üzere yoluna devam etti. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulaması sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.