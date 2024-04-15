- Asayiş

Otomobil aydınlatma direğine çarptı

Sultangazi'de iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada araçlardan biri savrularak aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı
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Kaza, saat 22.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 1. Cebeci Caddesi'nde seyir halindeki 34 BCL 149 plakalı otomobil ile S caddesi üzerinde ilerleyen 34 ERP 065 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 BCL 149 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, 34 BCL 149 plakalı otomobilin sürücüsü ve ön koltuktaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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15 Nis 2024 - 03:08 DHA İstanbul/ Sultangazi- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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