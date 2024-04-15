Otomobil aydınlatma direğine çarptı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 1. Cebeci Caddesi'nde seyir halindeki 34 BCL 149 plakalı otomobil ile S caddesi üzerinde ilerleyen 34 ERP 065 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 BCL 149 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, 34 BCL 149 plakalı otomobilin sürücüsü ve ön koltuktaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.