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Deniz Öncü, 22. sırada bitirdi

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın ABD'de düzenlenen 3. ayağında 22. oldu.

Deniz Öncü, 22. sırada bitirdi mask

Moto2'de sezonun 3. yarışı, Austin kentindeki 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde, 16 tur üzerinden yapıldı.

MT Helmets-MSI takımının İspanyol pilotu Sergio Garcia, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise mücadeleyi 22. sırada tamamladı.

İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 4. yarışı 28 Nisan'da düzenlenecek.

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15 Nis 2024 - 02:59 AA Ankara- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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