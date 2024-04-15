Kayseri'de aranan 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan haklarında kesinleşmiş 10 yıl ile 19 yıl 6 ay aralığında hapis cezası bulunan Ü.K., N.D., H.İ. ve çeşitli suçlardan aranan O.P.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyonda O.P., H.İ. ve cezaevi firarileri Ü.K. ile N.D. yakalandı. Şüphelilerden H.İ.'nin bir binanın çatısında saklanırken yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, polis merkezine götürüldü.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.