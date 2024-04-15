- Asayiş

Kayseri'de aranan 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ü.K. (26), N.D. (35) ve H.İ. (34) ile çeşitli suçlardan aranan O.P. (28), polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden H.İ.'nin bir binanın çatısında saklanırken yakalandığı bildirildi.

Kayseri'de aranan 4 şüpheli yakalandı mask
Kayseri'de aranan 4 şüpheli yakalandı
Kayseri'de aranan 4 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan haklarında kesinleşmiş 10 yıl ile 19 yıl 6 ay aralığında hapis cezası bulunan Ü.K., N.D., H.İ. ve çeşitli suçlardan aranan O.P.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyonda O.P., H.İ. ve cezaevi firarileri Ü.K. ile N.D. yakalandı. Şüphelilerden H.İ.'nin bir binanın çatısında saklanırken yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, polis merkezine götürüldü.

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15 Nis 2024 - 01:31 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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