- Spor

Fenerbahçe Alagöz Holding kupasını aldı

Fenerbahçe Alagöz Holding, Kadınlar EuroLeague finalinde Fransız temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM’yi 106-73 yenerek, üst üste ikinci kez kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip mücadelenin ardından düzenlenen tören ile kupasını aldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding kupasını aldı
Fenerbahçe Alagöz Holding kupasını aldı
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Kadınlar EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'e şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa verdi. Madalyaları ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takdim etti.

FİNAL FOUR'UN MVP’Sİ KAYLA MCBRİDE

Kadınlar EuroLeague Dörtlü Finalinin en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçe Alagöz Holding forması giyen Kayla McBride'a ödülünü FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak takdim etti.

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15 Nis 2024 - 01:07 DHA Mersin- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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