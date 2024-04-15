Aynı sokakta iki ayrı olayda 2 kişi öldü

Kuşadası’nın Dağ Mahallesi Menekşe Sokak'ta saat 18.30 sıralarında iki ayrı olayda 2 can kaybı yaşandı. Muharrem Kırhan, plakası öğrenilemeyen motosikleti ile yokuş aşağı seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, takla atarak yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kırhan'ın boynu kırılarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Bu sırada aynı sokaktaki bir evde yatalak hasta olan Zübeyir Demirel'e ulaşmaya çalışan arkadaşları, eve girdiklerinde Demirel'in cansız bedeniyle karşılaştı.
Kırhan ve Demirel’in cansız bedenleri Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.