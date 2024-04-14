"İlk devre istediğimiz gibi üretken futbol oynayamadık"

İlk yarı üretken bir futbol oynamadıklarını belirten İsmail Kartal, "Maça çok fazla antrenman yaparak hazırlanma şansımız olmadı. 3 gün içinde bir maç daha oynadık. Karagümrük'ün ligde pozisyonu belli, bize karşı ne kadar iyi hazırlanacaklarını biliyorduk. Biz de takım olarak ilk devre istediğimiz gibi üretken futbol oynayamasak da bunun böyle olmaması gerektiğini konuşarak hep beraber maçı çevirmemiz gerektiğini konuşarak iyi bir başlangıç yaptık. Kendimiz gibi oynayarak pozisyon bulduk, gollerimiz de geldi. Bu akşam kazanmasını bildik. Daha farklı da kazabilirdik. Karagümrük de iyi bir takım. Onlara da kalan maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞKALARININ NE SÖYLEDİĞİ UMURUMDA DEĞİL"

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan eleştiriler hakkında gelen bir soru üzerine Kartal, "Ben ne yaptığını bilen insanım. Başkalarının ne söylediği umurumda değil. Yaptıklarım ortada. Yapmaya da devam edeceğim. Takımıma da güveniyorum. Bugüne kadar güçlü bir oyunla geldik. 3-0 geriye düşmemize rağmen ben dik duruşuma devam ettim. Maçı 3-2'ye getirdik 4-3 de olabilirdi. Biz kendi işimizi yapmaya çalışıyoruz. Hayatımı bu işe verdim. Günün sonunda ne olacak hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.

"LİVAKOVİC, SEZONUN EN İYİ PERFORMANSINI ORTAYA KOYDU"

Hırvat kaleci Livakovic'in sezonun en iyi performansını sergilediğine dikkat çeken İsmail Kartal, "Livakovic, yönetimimiz hep birlikte önemli bir yatırım olarak transfer ettik. Çok duygusal bir çocuk, sürekli konuşuyoruz. Bugün çok güzel bir performans ortaya koyarak oynadı. Sezonun en iyi performansını ortaya koydu. Bundan sonra üzerine çıkarak, performansını arttırarak devam edeceğini umuyorum" diye konuştu.

"KİM HAK DİYORSA ONUN OYNAYACAĞINI BİLİYOR"

Formayı kim hak ediyorsa o futbolcunun oynadığını söyleyen Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularım da biliyor, kim hak diyorsa onun oynayacağını biliyor. Antrenmanlarda çalışarak oyuncuların performansları ve maç maç bunu başarıyoruz. Devre arası toplantılar biraz da tecrübeyle alakalı bir şey. Ben de futbolun içinden gelen bir insanım. Futbolun kalbini bilen bir insanım. Oyuncularıma olan güvenim ve saygım, yapmış olduğumuz diyaloglar sayesinde, her şey şeffaftır benim bulunduğum yerde. Karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir ilişkimiz var."

"VAR'A GELEN YABANCI HAKEM BANA GÖRE İYİ OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Hakem performansıyla ilgili de konuşan Kartal, "Hakem bugün bana göre doğru maç yönetti. Rakibimizin beklediği penaltı pozisyon aldatmaya yönelik hareket. Bizim penaltı beklediğimiz pozisyonda durduruldu, izledi penaltı verilmedi. Karşı karşıyayken golümüz engellendi. VAR'a gelen yabancı hakem bana göre iyi olacak gibi görünüyor" dedi.

"EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ PERŞEMBE GÜNÜ OLYMPİACOS"

Yarından itibaren turu geçmek için çalışmalar yapacaklarını belirten Kartal, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu iş sezon sonuna kadar böyle gidecek gibi görünüyor. Her maçı kazanmak için, rakibe göre planlarımız oluyor. En önemli maçımız perşembe günü Olympiacos maçı. Bu geceden itibaren o turu geçmek için tüm çalışmalarımıza yarın sabahtan başlıyoruz."