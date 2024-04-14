Süper Lig'in 32'nci haftasında Fatih Karagümrük sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu. Maçla ilgili yorum yapmayacağını söyleyerek sözlerine başlayan Tolunay Kafkas, "Oyunla ilgili bir yorum yapmayacağım. İnsanların ne yaptığının önemi yok. Hem maçın hakemi hem VAR'daki hakemle ilgili kötü şeyler hissettik. Adil olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Yapacak bir şey yok. Bu iklimi kimler oluşturduysa onlarla ilgili konuşmak lazım. Artık bir şey yapmak lazım. Maalesef işin dışına kalıyor" ifadelerini kullandı.

Kafkas, Emre Mor'un kadroda olmamasıyla ilgili, "İddia işleri bana göre değil. Ben hakikatle ilgileniyorum" dedi.

"KARAGÜMRÜK'ÜN LİGDE KALACAĞINA İNANIYORUM"

Son ana kadar mücadele edeceklerini ve ligde kalacaklarına inandığını belirten Kafkas, "İdeal bir 11 ile başlayamadık. Haftaya da 5 eksik olacak. Türkiye'deki adaleti de örümcek ağına benzetiyorum. Güçlü olan delip geçiyor. İleriki zamanlarda Federasyon Başkanı ile ilgili ben de konuşacağım. Karagümrük'ün ligde kalacağına inanıyorum. Mücadelemizi son damlamıza kadar vereceğiz. Oyunu konuşamaz hale geldik. Tam 40 yılımı verdim, bilgim, birikimim ve gücümle. Bugün iki takım izleyenlere iyi maç izletti diye düşünüyorum. Bu lig iki takımlıysa bilelim. Herkesin bir emeği var. Aynı müzdariplik dönüp duruyor. İş çok tatsızlaştı. Bu işin içinden gelmiş bir Federasyon Başkanı olması lazım. İftiraya, yalana rağmen dik durabilen bir adamın olması lazım. 6 aylık bir kulüp başkanlığından buraya geliyor. Bizim 40 yılımız yok oluyor. Bu hakemleri bu hale getirenler de bu yönetim. Antrenörlük mesleği acayip bir hal aldı" şeklinde konuştu.

"İNSAN TÜRK FUTBOLUNDA BAZI ŞEYLERİ OKUYAMIYOR"

Riva'daki tesislerden çıkarıldıklarını söyleyen Kafkas, "Bu lige çıkmış bir takım. Sen yardım et. Ne var orada kalsa, sahayı kullansa. İnsan Türk futbolunda bazı şeyleri okuyamıyor. Böyle bir sezon olur mu? Bu zeminden doğru hakem de çıkmaz" diyerek sözlerini noktaladı.