Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, CIA Başkanı William Burns, bayramda MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı arayarak, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddialarıyla ilgili mesaj iletti. Görüşmede ayrıca, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kalın, ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin ardından Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.
- Dünya
İbrahim Kalın, ABD'li mevkidaşı Burns ile görüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.