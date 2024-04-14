Kocasını bıçakla öldürdü

Olay, gece saatlerinde Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında anlaşmazlık bulunan Tolunay Ş. ile eşi E.Ş. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile E.Ş., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tolunay Ş. kurtarılamadı. E.Ş. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.