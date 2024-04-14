117 bin 537 araç geçişi ile rekor kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü'ndeki araç geçiş sayılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 1 Temmuz 2016'da hizmete açılan köprünün İstanbul'u Ege Bölgesi'ne bağlayan İstanbul- İzmir Otoyolu'nun en önemli bileşeni olduğunu belirtti. Uraloğlu, "Eski yolu kullanarak Körfez'i geçmek yaklaşık 1,5 saati, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika kadar sürüyordu. Bayram tatili gibi yoğun günlerde de bekleme süreleri uzuyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu geçişi 6 dakikaya indirdik" ifadelerini kullandı.

'GARANTİ KARŞILAMA ORANI YÜZDE 209'LARA ÇIKTI'

Köprü sayesinde ciddi bir zaman ve yakıt tasarrufu sağlandığının altını çizen Uraloğlu, "Köprümüz sayesinde artan araç sayısı trafik nedeni ile oluşacak zaman kaybı ve yakıt kaybının da önüne geçmiş olduk. Artık vatandaşlarımız kilometrelerce yol gitmek hem de feribot beklemek sorunda kalmıyor" dedi.

13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 aracın geçtiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bunun garanti edilen araç geçiş sayısının 2,94 katı olduğunu bildirdi. Uraloğlu, "13 Nisan'da ulaşılan rakam ile geçtiğimiz yıl 24 Haziran 2023 tarihinde 111 bin 770 araç geçişi ile kırılan rekor geçilmiş oldu. Osmangazi Köprüsü'nden bayramın ikinci günü (11 Nisan) 109 bin 688, bayramın üçüncü günü (12 Nisan) 111 bin 699 araç geçişi, dün ise 117 bin 537 araç geçişi oldu. Yani bayram dönüşünde araç hareketliliğinde ciddi oranda artış yaşandı. 4 Nisan tarihinden bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 araç kullandı. Garanti karşılama oranı ise yüzde 209'lara çıktı" açıklamasında bulundu.