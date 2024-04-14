Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne yoğun ilgi

10 Kasım’a kadar 16 farklı şehirde, 8 aya yayılmış kültür-sanat maratonuyla Türkiye’ye festival iklimi yaşatacak olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana’daki ilk gününde rekor kırdı. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan, Portakal Çiçeği Karnavalı’nın açılışı binlerce kişiyi bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile Adana Müze kompleksinde gerçekleşen açılış töreninin ardından Adana’da festival başladı. Adana Merkez Park’ta gerçekleşen Fatma Turgut konserine 100 binin üzerinde kişi katıldı. Hayranları Fatma Turgut’un şarkıları eşliğinde eğlendi.

ÇOCUK KÖYÜ’NDE 30 BİN ÇOCUK EĞLENDİ

Merkez Park çocuk etkinlik alanında kurulan Çocuk Köyü’nde ise gün boyu gerçekleşen etkinliklerde 30 bin çocuk ailesiyle festival coşkusunu yaşadı. Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Gelenekten Gelen İlham' Koleksiyonu Defilesi, Adana Müzesi'nin tarihi atmosferinde modaseverlerle buluştu. Çiğdem Tunç'un sunuculuğunu üstlendiği ve Banu Noyan'ın koreografisini hazırladığı özel defilede, 1400 ile 1650 yılları arasındaki dönemi yansıtan, tamamı el emeği göz nuru 30 özel kostüm, Demet Şener'in de aralarında bulunduğu 20 kadın ve erkek model tarafından sergilendi.