KORU MAHALLESİNE OTOPARK VE MEYDAN

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarına ve taleplerine göre yeni projeler hayata geçirmeye devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Koru Mahallesi’ndeki Ankaralılar Caddesi üzerinde yıllardır atıl durumda bulunan boş arazide hayata geçirdiği “Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesi”nin yapımı hız kesmeden sürüyor.

MAYIS AYI SONUNA KADAR

Büyükşehir Belediyesinin Koru Mahallesi sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda başlattığı projenin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken “Otopark ve Kent Meydanı”nın mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında kent meydanı hâline getirilecek olan atıl durumdaki boş arazinin, 483 metrekaresi kapalı olan toplam 9 bin 211 metrekarelik kısmında da süs havuzu, su perdeleri, amfi tiyatro, seyir terasları, oturma alanları ile büfeler yer alacak.

Meydanın alt kısmında ise; 12 bin 952 metrekarelik 330 normal araç, 23 elektrikli araç ve 22 engelli araç kapasiteli kapalı otopark oluşturulacak. Kamera sistemleri, otomasyon altyapısı, havalandırma ve aydınlatma sistemleri ile yangın söndürme ve acil durum yönlendirmeleri ile modern ve güvenli bir otopark inşa edilecek.