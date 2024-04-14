Mersin'de kaybolan çocuklar Adana'da bulundu

Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşayan İ.E.K. (13) ve ablası N.K. (16) ile Nusratiye Mahallesi'nde oturan kuzenleri M.P. (13), Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü evden çıktı. Bir süre sonra durumu fark eden aileler, çocuklarını aramaya başladı. Bir sonuç çıkmayınca aileler, polise başvurdu. Ekipler, kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı. 3 çocuk, dün akşam saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Parkı'nda bulundu. Gündüzleri parkta vakit geçiren, geceleri de camide kaldıkları öğrenilen 3 çocuk, işlemleri sonrası ailelerine teslim edildi.