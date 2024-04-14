Mersin'de kaybolan çocuklar Adana'da bulundu

Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşayan İ.E.K. (13) ve ablası N.K. (16) ile Nusratiye Mahallesi'nde oturan kuzenleri M.P. (13), Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü evden çıktı. Bir süre sonra durumu fark eden aileler, çocuklarını aramaya başladı. Bir sonuç çıkmayınca aileler, polise başvurdu. Ekipler, kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı. 3 çocuk, dün akşam saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Parkı'nda bulundu. Gündüzleri parkta vakit geçiren, geceleri de camide kaldıkları öğrenilen 3 çocuk, işlemleri sonrası ailelerine teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.