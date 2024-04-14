Kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Sivas merkeze 18 kilometre uzaklıktaki Boğazkesen köyü mevkisinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.D. yönetimindeki 58 BC 069 plakalı kamyonet, iddiaya göre, sürücüsünün uyuması nedeniyle, yolun sağındaki refüje çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet takla atıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü H.D. olay yerinde hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan A.R.A. (59) ve M.A. (60) ise yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün cenazesi ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.