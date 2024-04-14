- Kültür & Sanat

HAYMANA’DA ATATÜRK EVİ RESTORE EDİLDİ

Gazi Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında konakladığı evde savaşı sevk ve idare etmişti

HAYMANA’DA ATATÜRK EVİ RESTORE EDİLDİ mask
HAYMANA’DA ATATÜRK EVİ RESTORE EDİLDİ
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Gazi Mustafa Kemal Kemal Atatürk’ün  Sakarya Meydan Muhaberesi döneminde savaşı sevk ve idare ettiği  Atatürk Evi restore edilerek, ziyaretçilere  açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sakarya Meydan Muharebesi esnasında, Haymana’da bir süre konaklayarak savaşı sevk ve idare ettiği Atatürk Evi’nin restorasyon çalışmasını tamamlandığını söyledi.

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14 Nis 2024 - 12:51 Ankara/ Haymana- Kültür & Sanat

Mahreç  Melisa Sapaz

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