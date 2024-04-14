HAYMANA’DA ATATÜRK EVİ RESTORE EDİLDİ

Gazi Mustafa Kemal Kemal Atatürk’ün Sakarya Meydan Muhaberesi döneminde savaşı sevk ve idare ettiği Atatürk Evi restore edilerek, ziyaretçilere açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sakarya Meydan Muharebesi esnasında, Haymana’da bir süre konaklayarak savaşı sevk ve idare ettiği Atatürk Evi’nin restorasyon çalışmasını tamamlandığını söyledi.