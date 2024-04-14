Saldırılarda 33 bin 729 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 33 bin 729 sivilin hayatını kaybettiğini, 76 bin 371 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 43 sivilin yaşamını yitirdiğini, 62 sivilin ise yaralandığını açıkladı.