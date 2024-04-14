Kazada Emirhan öldü, kız arkadaşı yaralı

Bandırma'da yaşayan Emirhan Keskin, ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile dün Erdek’e gitmek için 10 PY 497 plakalı motosikletle yola çıktı. Keskin'in kullandığı motosiklet Çalışkanlar Mahallesi'nde şarampole yuvarlandı. Kazada araçtan savrulan Emirhan Keskin yaşamını yitirirken, kız arkadaşı ise hafif yaralandı. Özel bir şirketin muhasebe servisinde çalışan Keskin'in cenazesi, devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.