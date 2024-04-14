Uludağ'ın eteklerinde, Teleferik Mahallesi'nin üst bölgesinde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Ormanda çam ve köknar ağaçlarından oluşan arazinin sarp olması nedeniyle alevlere müdahale etmekte zorluk çekildiği belirtildi. İtfaiye araçlarının çıkamadığı alana, Oman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kara yoluyla giderek müdahale ediyor. Yetkililer, yangının durumuna göre alevlere havadan da müdahale edileceğini açıkladı.
14 Nis 2024 - 11:54- Gündem Güncelleme:
Uludağ'ın eteklerinde yangın çıktı
Bursa'da, Uludağ'ın eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Sarp arazide çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalara başlandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.