14 Nis 2024 - 11:37 - Magazin

Sahne tarzına yorum yağdı!

Sıkça sosyal medyada paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez sahne tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Cesur bir elbise tercih eden Derici'nin pozlarına büyük ilgi gösterildi. Ünlü şarkıcı, bazı hayranları tarafından Hadise'ye benzetildi.