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Sahne tarzına yorum yağdı!

Sıkça sosyal medyada paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu kez sahne tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Cesur bir elbise tercih eden Derici'nin pozlarına büyük ilgi gösterildi. Ünlü şarkıcı, bazı hayranları tarafından Hadise'ye benzetildi.

Sahne tarzına yorum yağdı! mask
Sahne tarzına yorum yağdı!
Sahne tarzına yorum yağdı!
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Sosyal medyadaki fotoğraf ve argo yorumlarıyla sıkça gündeme gelen İrem Derici, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Ünlü şarkıcı son  olarak  Instagram hesabından paylaştığı iddialı sahne tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Derici, sevgilisi Gökhan Fırat'ın çektiği pozları "Düşler ülkesinin gelgit akıllısı" notuyla paylaştı. Şarkıcının bu paylaşımına sosyal medyada birçok yorum geldi ve Hadise'ye benzetildiği görüşleri dile getirildi.

Şarkıcıya, "İsmi görmesem Hadise derim", "Hadise zannettim", "İrem evin barkın yok mu?" gibi yorumlar geldi.

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14 Nis 2024 - 11:37 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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