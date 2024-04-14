Sahne tarzına yorum yağdı!

Sosyal medyadaki fotoğraf ve argo yorumlarıyla sıkça gündeme gelen İrem Derici, yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.
Ünlü şarkıcı son olarak Instagram hesabından paylaştığı iddialı sahne tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Derici, sevgilisi Gökhan Fırat'ın çektiği pozları "Düşler ülkesinin gelgit akıllısı" notuyla paylaştı. Şarkıcının bu paylaşımına sosyal medyada birçok yorum geldi ve Hadise'ye benzetildiği görüşleri dile getirildi.
Şarkıcıya, "İsmi görmesem Hadise derim", "Hadise zannettim", "İrem evin barkın yok mu?" gibi yorumlar geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.