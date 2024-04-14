İHH ve Kuveytli kuruluş Gazze’ye yardım gemisi gönderdi

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveytli kuruluş Kuwait Society for Relief ortaklığında Gazze’ye insani yardım gemisi gönderildi. Mersin Limanı’ndan Mısır Ariş Limanı’na doğru yola çıkan yardım gemisi Mısır Kızılayı’na teslim edilecek ardından Gazze’ye ulaştırılacak. Gemide, birçok farklı kalemde 907 tonu aşkın malzeme yer alıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kuwait Society for Relief kuruluşu ile yürütülen ortak çalışma kapsamında Gazze’ye insani yardım gemisi gönderdi. Mersin Limanı’ndan yola çıkan gemi, Mısır Kızılayı’na teslim edilerek Gazze’ye ulaştırılacak.

“907 TON 502 KİLOLUK MALZEME BULUNUYOR”

Geminin içerisinde şu malzemeler yer aldı:“394 bin 944 adet yemeye hazır gıda, 10 bin adet 5 kilo gramlık un, 10 bin adet gıda, 24 metre kare büyüklüğünde 650 adet çadır, 2 biner adet yatak, yastık, nevresim ve halı, 3 bin 994 adet battaniye, 30 bin adet kişisel temizlik kiti, 23 bin 212 koli çocuk bezi, 20 bin 180 koli kadın pedi, 17 bin 378 koli ıslak mendil, 4 bin 369 koli hasta bezi, 10 bin 397 koli deterjan ve 11 bin 449 adet bulaşık deterjanı." İçerisinde, 907 ton 502 kiloluk malzeme bulunan yardım gemisi ile, on binlerce Gazzeliye destek ulaştırılması hedefleniyor.