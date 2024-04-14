Kaçırılan 25 bin 525 eser geri getirildi

Sayısız medeniyetin kalıntılarını barındıran açık hava müzesi niteliğindeki Anadolu'da geçmişte çok sayıda eser, yurt dışına kaçırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele eden ekiplerin yurt dışında tarihi eser niteliğindeki varlıkların izini sürüp, envantere kazandırmak için yaptığı çalışmalar sürüyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 'Yurtdışından İadesi Sağlanan Eserler' verilerine göre; yurt dışına kaçırılan 25 bin 524 tarihi eser ve kültür varlığı, Türkiye'ye getirildi.

EN ÇOK ESER, ALMANYA'DAN GETİRİLDİ

1980'den bu yana 17 ülkede yapılan 150 ayrı çalışma sonrasında, yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesi sağlandı. En çok tarihi eserin getirildiği ülkeler sıralamasında Almanya, Hırvatistan, Bulgaristan, İngiltere, ABD ve Sırbistan yer aldı. Listeye göre; Almanya'dan 8 bin 670, Hırvatistan'dan 4 bin 147, İngiltere'den 3 bin 742, Bulgaristan'dan 3 bin 61, ABD'den 2 bin 599, Sırbistan'dan 1865 eser getirildi.

BU YIL 17 ESERİN İADESİ SAĞLANDI

Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl 17 eserin iadesi sağlandı. Bu yıl Fransa ile İngiltere'den 2'şer, İtalya'dan 11, İsviçre ile Almanya'dan 1'er eser Türkiye'ye getirildi. Bu yıl Fransa'da ikamet eden bir kişi tarafından Bizans imparatorlarından Justin I (5l8-527) dönemine tarihli bronz sikke ile Artuklu beylerinden Nasreddin Artuk-Aslan (1200-1239) dönemine tarihli diğer bronz sikkenin iadesi sağlandı.

MÜZAYEDEDE SATIŞA SUNULUNCA FARK EDİLDİ

Bir Alman vatandaşı tarafından, 30 yıl önce Türkiye'den çıkarıldığı ifade edilerek Stuttgart Başkonsolosluğu'na teslim edilen Roma dönemine ait pişmiş toprak vazo, Türkiye'ye getirildi. İngiltere'deki bir müzayede evinde satışa sunulmasının ardından yürütülen çalışmayla mermer Kore Torsosu'nun iadesi sağlandı.

BRONZ İMPARATOR HEYKELİ, ANTALYA'DA

Boubon Antik Kenti kökenli anıtsal boyutlardaki bronz imparator heykeli, 2011'de müzayedede satın alan kişinin heykelin yasa dışı geçmişini öğrenip, Türkiye'ye iadeyi kabul etmesi ile Antalya'ya getirildi. Floransa Savcılığı tarafından gerçekleştirilen bir soruşturma kapsamında ele geçirilen 11 pişmiş toprak eserin Türkiye kökenli olduğunun ispatlanması sonucu teslim alındı. Graubünden Kantonu Arkeoloji Servisi, İsviçre Federal Kültür Ofisi (FOC) ile temasa geçerek Milet Antik Kenti kökenli olduğu anlaşılan bir mermer yazıt parçasını Türkiye'ye gönüllü olarak iade edildi. Mermerden yapılmış, 13 santimetre uzunluğa, 10 santimetre genişliğe ve 3 santimetre derinliğe sahip yazıt parçasının korunabilen kısmında, kısmen 5 satırdan oluşan Grekçe yazıt görülmektedir.