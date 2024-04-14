- Asayiş

Sobadan zehirlenen 2 kardeş öldü

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Samet Karaaslan (19) ile kardeşi Ahmet Can (17), hayatını kaybetti.

Sobadan zehirlenen 2 kardeş öldü mask
Sobadan zehirlenen 2 kardeş öldü
Sobadan zehirlenen 2 kardeş öldü
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Olay, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 489'uncu Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Samet ve kardeşi Ahmet Can Karaaslan'ın anneleri, sabah saatlerinde çocuklarını kahvaltıya çağırmak için odalarına gitti. Çocuklarını hareketsiz bulan anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Cenazeler Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Samet Karaaslan'ın 1 gün önce şehir dışından kente döndüğü, iki kardeşin de sanayide kepçe operatörünün yanında çalıştığı öğrenildi.

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14 Nis 2024 - 11:16 DHA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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