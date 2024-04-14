Sobadan zehirlenen 2 kardeş öldü

Olay, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi 489'uncu Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Samet ve kardeşi Ahmet Can Karaaslan'ın anneleri, sabah saatlerinde çocuklarını kahvaltıya çağırmak için odalarına gitti. Çocuklarını hareketsiz bulan anne, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Cenazeler Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Samet Karaaslan'ın 1 gün önce şehir dışından kente döndüğü, iki kardeşin de sanayide kepçe operatörünün yanında çalıştığı öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.