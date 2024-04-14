Gelen Yoruma Çok Kızdı!

7 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından Mustafa Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyle uzun süre gündemde kalan spiker Buket Aydın, değişen tarzıyla dikkat çekiyor.

Aydın, bir süre önce daha fazla estetik müdahale yapmayı düşündüğünü ifade etmişti.

"Sünnet derisinden alınan kök hücre çok yaygın ama ben onu yaptırmayacağım. Çok doğru bulunmuyor. Esas popüler olan; bebeklerin kordon kanından elde edilen bir kök hücre var, bunun yüze enjektesi... Bunu deneyeceğim" diyen Buket Aydın pozlarını paylaştı.

Aydın kendisine yapılan "Ellerine bak yaşlanmış" yorumuna ise kızdı. Aydın takipçisine "Ya b.k atacak bir şey bulamadın di mi başka evet kendini böyle avut" yanıtını verdi.