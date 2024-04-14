Olay, dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ö.K.B. ile aralarında husumet bulunan R.Ç., sokakta karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ö.K.B., yanındaki bıçakla R.Ç.'yi bacaklarından yaralayıp, kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. R.Ç. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı
Samsun'da Ö.K.B. (17), sokakta karşılaştığı husumetlisi R.Ç.'yi (19) bacaklarından bıçaklayarak yaraladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.