- Asayiş

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı

Samsun'da Ö.K.B. (17), sokakta karşılaştığı husumetlisi R.Ç.'yi (19) bacaklarından bıçaklayarak yaraladı.

Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı mask

Olay, dün akşam saatlerinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ö.K.B. ile aralarında husumet bulunan R.Ç., sokakta karşılaştı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Ö.K.B., yanındaki bıçakla R.Ç.'yi bacaklarından yaralayıp, kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. R.Ç. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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14 Nis 2024 - 10:56 DHA Samsun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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