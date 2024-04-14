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Kahire’deki görüşmelere ilişkin açıklama

İsrail Başbakanlığı, Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Kahire toplantısının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Hamas arabulucular tarafından sunulan taslağı reddetti. İsrail, Hamas ile savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için tüm gücüyle çaba göstermeye devam edecektir” denildi.

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İsrail Başbakanlığı, Hamas’ın ateşkes için sunulan taslağı reddettiğini belirterek, “Kahire toplantısının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Hamas arabulucular tarafından sunulan taslağı reddetti. Önerinin reddedilmesi, Sinwar'ın insani bir anlaşma ve rehinelerin iadesini istemediğini, İran'la yaşanan gerginlikten faydalanmaya devam ettiğini ve bölgede genel bir tırmanış sağlamaya çalıştığını kanıtlamaktadır. İsrail, Hamas ile savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için tüm gücüyle çaba göstermeye devam edecek ve 133 rehinenin Gazze'den derhal geri dönmesi için gereken tüm yolları kullanacaktır” dedi.

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14 Nis 2024 - 10:56 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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