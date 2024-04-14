Kahire’deki görüşmelere ilişkin açıklama

İsrail Başbakanlığı, Hamas’ın ateşkes için sunulan taslağı reddettiğini belirterek, “Kahire toplantısının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçti. Hamas arabulucular tarafından sunulan taslağı reddetti. Önerinin reddedilmesi, Sinwar'ın insani bir anlaşma ve rehinelerin iadesini istemediğini, İran'la yaşanan gerginlikten faydalanmaya devam ettiğini ve bölgede genel bir tırmanış sağlamaya çalıştığını kanıtlamaktadır. İsrail, Hamas ile savaşın hedeflerini gerçekleştirmek için tüm gücüyle çaba göstermeye devam edecek ve 133 rehinenin Gazze'den derhal geri dönmesi için gereken tüm yolları kullanacaktır” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.