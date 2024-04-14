Avcılar’da yangın

Olay Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş hanının arka bölümünde bulunan otoparkın yazıhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yazıhaneyi sararken, yangın yakındaki bijuteri dükkanına da sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.İtfaiye ekipleri otopark ve iş hanının dış cephesinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.