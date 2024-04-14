- Asayiş

Van- Erciş kara kaza; 10 yaralı

Van-Erciş kara yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Van- Erciş kara kaza; 10 yaralı mask
Van- Erciş kara kaza; 10 yaralı
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Kaza, dün akşam saatlerinde Van- Erciş kara yolunda meydana geldi. Ağrı istikametine giden 7 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

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14 Nis 2024 - 10:52 DHA Van- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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