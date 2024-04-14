Bayram tatilinde trafik kazalarında 66 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ramazan Bayramı tatilinin son günü olması nedeniyle kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandığını belirtti. Bayram tatili boyunca trafik polisleri ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerine aralıksız devam ettiğini kaydeden Yerlikaya, "Bayram tatilinin 8'inci günü 13 Nisan 2024 Cumartesi gününde; 628 trafik kazası meydana geldi. 382 bin 467 araç denetlendi. 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 8 gününde (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi) toplam; 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. Yerlikaya, aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde sürücüleri uyardı.