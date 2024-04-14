Burak Özçivit oğlunu paylaştı

Kuruluş Osman dizisinde 'Osman Bey' karakterini canlandıran Burak Özçivit, hem başarılı oyunculuğuyla hem de dış görünüşüyle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, oyuncu eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla mutlu bir evlilik sürdürüyor ve sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da ilgi çekiyor. Burak Özçivit, oğlu Kerem ile birlikte verdiği pozuyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin paylaşımına gelen beğeni ve yorumlar dikkat çekti.

"Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp zamanla arkadaşlıklarını aşka dönüştürerek, 2017 yılında evlendiler.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çift, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşadı."

Zaman zaman çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Özçivit, bu sefer küçük oğlu Kerem ile birlikte poz verdi. Burak Özçivit, Kerem ile olan fotoğrafının altına "Ay çöreğim" notunu ekledi.