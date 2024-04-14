"Çatışma İran ile İsrail arasında, ABD uzak durmalı"

İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “İran'ın BM Şartı'nın meşru savunmaya ilişkin 51. maddesine dayanarak gerçekleştirdiği askeri harekât, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik tesislerimize yönelik saldırısına bir cevap niteliğindeydi. Mesele sonuçlanmış sayılabilir. Ancak İsrail rejiminin yeni bir hata yapması halinde İran'ın yanıtı çok daha sert olacaktır. Bu, İran ile haydut İsrail rejimi arasında ABD'nin uzak durması gereken bir çatışmadır” denildi.

“BM’NİN EYLEMSİZLİĞİ VE SESSİZLİĞİ”

Temsilcilik, saldırıların BM Güvenlik Konseyi’nin eylemsizliği ve sessizliği sonucu düzenlendiğine dikkat çekerek, “İran'ın BM Şartı'nın 51. maddesine başvurması, Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği ve sessizliği ile İsrail rejiminin saldırılarını kınamadaki başarısızlığının damgasını vurduğu 13 günlük bir dönemin ardından gerçekleşti. Bazı ülkelerin İran'ın meşru hakkını kullanmasını aceleyle kınaması, rollerin tersine çevrildiğini ve mağdur ile suçlunun eşitlendiğini göstermektedir” dedi.

BM ŞARTI’NIN 51. MADDESİ

İran, saldırıların ardından yaptığı açıklamalarda BM Şartı’nın 51. maddesine sıklıkla vurgu yapıyor. BM Şartı’nın 51. maddesinde ‘meşru müdafaa hakkı’ şu ifadelerle yer almaktadır:

“Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.”