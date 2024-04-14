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Bambaşka biri oldu!

Geçmişte büyük ilgiyle izlenen ve izleyicileri ekrana kilitleyen Popstar yarışmasına katıldıktan sonra parlayan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Bayhan'ın son görüntüsü, insanları şaşırttı. Adeta tamamen değişen görünümüyle dikkat çeken Popstar Bayhan'ın "Fly Me To The Moon" performansı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bambaşka biri oldu! mask
Bambaşka biri oldu!
Bambaşka biri oldu!
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Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Bayhan Gürhan, yarışmacılar ve jüri üyeleriyle birlikte izleyicilerin hafızalarına kazınmıştı. Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin sunumuyla gerçekleşen yarışmada üçüncülük elde ettikten sonra da adından söz ettiren Bayhan, şarkı söylemenin yanı sıra son zamanlarda tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Müzikseverlerin beğenisine sunmak için yeni şarkısını kaydeden Bayhan, kamera karşısına geçti. Ancak onu görenler, kendisini tanımakta güçlük çekti.

# bayhan, yenı tarz, için, sonra, Kamera

14 Nis 2024 - 09:51 Ankara- Magazin

Mahreç  Melisa Sapaz

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