Bambaşka biri oldu!

Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Bayhan Gürhan, yarışmacılar ve jüri üyeleriyle birlikte izleyicilerin hafızalarına kazınmıştı. Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin sunumuyla gerçekleşen yarışmada üçüncülük elde ettikten sonra da adından söz ettiren Bayhan, şarkı söylemenin yanı sıra son zamanlarda tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Müzikseverlerin beğenisine sunmak için yeni şarkısını kaydeden Bayhan, kamera karşısına geçti. Ancak onu görenler, kendisini tanımakta güçlük çekti.