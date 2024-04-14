Bambaşka biri oldu!

Popstar şarkı yarışmasının unutulmaz isimlerinden biri olan Bayhan Gürhan, yarışmacılar ve jüri üyeleriyle birlikte izleyicilerin hafızalarına kazınmıştı. Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin sunumuyla gerçekleşen yarışmada üçüncülük elde ettikten sonra da adından söz ettiren Bayhan, şarkı söylemenin yanı sıra son zamanlarda tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.
Müzikseverlerin beğenisine sunmak için yeni şarkısını kaydeden Bayhan, kamera karşısına geçti. Ancak onu görenler, kendisini tanımakta güçlük çekti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.