Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den açıklama!

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve yayınlandığı dönemde büyük bir başarı elde eden Avrupa Yakası dizisinin, tekrar yayınlanacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Haberde, dizinin yeni sezonunda Aslı ile Volkan'ın boşanmış bireyler olarak aynı evde yaşayacakları, Burhan Altıntop'un da dahil olduğu karakterlerin kimler olacağı ve çekimlerin başlama tarihi gibi detaylar yer alıyordu.

Gülse Birsel, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

“Avrupa Yakası geri dönüyor” haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz, filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim."