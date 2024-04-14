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Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den açıklama!

Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olan Avrupa Yakası dizisinin, uzun bir aradan sonra tekrar ekranlara döneceği yönündeki söylentiler ortaya atılmıştı. Ancak konuyla ilgili yapılan açıklamada, Gülse Birsel'in bu iddiaları yalanladı.

Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den açıklama! mask

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve yayınlandığı dönemde büyük  bir başarı elde eden Avrupa Yakası dizisinin, tekrar yayınlanacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Haberde, dizinin yeni sezonunda Aslı  ile Volkan'ın boşanmış bireyler  olarak aynı evde yaşayacakları, Burhan Altıntop'un da dahil  olduğu karakterlerin kimler olacağı ve çekimlerin başlama tarihi gibi detaylar yer alıyordu.

 Gülse Birsel,   sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

“Avrupa Yakası geri dönüyor” haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz, filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı  için özür dilerim."

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14 Nis 2024 - 09:13 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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