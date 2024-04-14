Murat Ünalmış baba oldu!

Ünlü oyumcu Murat Ünalmış, Instagram hesabından yeni doğan oğlunu paylaştı. Baran adını verdikleri oğlunu, sosyal medya hesabından paylaşan Murat Ünalmış'a binlerce beğeni yağdı. Ünalmış, oğlu Baran'ı, " Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim.." ifadelerine yer vererek tanıttı.