14 Nis 2024 - 07:18- Magazin G:

Murat Ünalmış baba oldu!

Murat Ünalmış, yeni doğan oğlunun fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünalmış'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Murat Ünalmış baba oldu! mask

Ünlü oyumcu Murat Ünalmış, Instagram hesabından yeni doğan oğlunu paylaştı. Baran adını verdikleri oğlunu,  sosyal medya hesabından paylaşan Murat Ünalmış'a binlerce beğeni yağdı. Ünalmış, oğlu Baran'ı, "  Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve  sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim.." ifadelerine yer vererek tanıttı. 

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Murat Ünalmış (@mrtunlms)'in paylaştığı bir gönderi

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14 Nis 2024 - 07:18 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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