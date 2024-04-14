Melis Sezen'den ayrılık sonrası iddialı pozlar

'Sadakatsiz' dizisinde Derin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Melis Sezen, son zamanlarda dans videolarıyla sıkça gündeme gelmişti.
27 yaşındaki ünlü oyuncu Melis Sezen, bir süre önce sevgilisiyle yollarını ayırmış ve çevresine zor zamanlar geçirdiğini belirtmişti.
Aşk acısını unutan Sezen, güneşli havanın tadını çıkardı ve mavi mini eteğiyle çimenlerde poz verdi.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafların açıklama kısmına "Aldım güneşim" notunu düştü.
Renkli ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Sezen, rahatlamış halde geçirdiği anlar hayranlarından büyük ilgi gördü.
Sıkı görünümü ve enerjik duruşuyla dikkat çeken Melis Sezen, son zamanlarda cesur tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.