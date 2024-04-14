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Melis Sezen'den ayrılık sonrası iddialı pozlar

Sadakatsiz dizisinde Derin karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Melis Sezen, ayrılık sonrasında zor günler geçirdi. Ancak, aşk acısını geride bırakan oyuncu, sıcak havayı değerlendirerek çimlerde rahat bir şekilde poz verdi.

Melis Sezen'den ayrılık sonrası iddialı pozlar mask
Melis Sezen'den ayrılık sonrası iddialı pozlar
Melis Sezen'den ayrılık sonrası iddialı pozlar
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'Sadakatsiz' dizisinde Derin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Melis Sezen, son zamanlarda dans videolarıyla sıkça gündeme gelmişti.

27 yaşındaki ünlü oyuncu Melis Sezen,  bir süre önce sevgilisiyle yollarını ayırmış ve çevresine zor zamanlar geçirdiğini belirtmişti.

Aşk acısını unutan Sezen, güneşli havanın tadını çıkardı ve mavi mini eteğiyle çimenlerde poz verdi.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafların açıklama kısmına "Aldım güneşim" notunu düştü.

Renkli ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Sezen, rahatlamış halde geçirdiği anlar hayranlarından büyük ilgi gördü.

Sıkı görünümü ve enerjik duruşuyla dikkat çeken Melis Sezen, son zamanlarda cesur tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

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14 Nis 2024 - 07:10 Ankara- Magazin

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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