Kaada3 kişi yaralandı

Kayseri'de alınan bilgiye göre M.K. kontrolündeki 38 UD 077 plakalı otomobil ile M.Y'nin kullandığı 38 HN 703 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda çarpıştı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü M.Y. ile aynı otomobilde bulunan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.