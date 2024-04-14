- Asayiş

Kaada3 kişi yaralandı

Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaada3 kişi yaralandı mask
Kaada3 kişi yaralandı
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Kayseri'de alınan bilgiye göre M.K. kontrolündeki 38 UD 077 plakalı otomobil ile M.Y'nin kullandığı 38 HN 703 plakalı otomobil Melikgazi ilçesi Gaffar Okkan Bulvarı'nda çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.Y. ile aynı otomobilde bulunan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

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14 Nis 2024 - 05:58 AA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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