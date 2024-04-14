Gaziantep'te kaza

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı Kavşağı yakınlarında meydana gelden olayda, iddiaya göre Ferman C. İdaresindeki 46 AGE 330 plakalı otomobil sağ şeritte kaza yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 AGS 294 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ali Evren'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Şerif Evren de kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 7 kişi de Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.