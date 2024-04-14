Meclis toplantısında, Türkçe tabela kararı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 seçim dönemi birinci dönem olağan toplantısı birinci birleşimi Başkan Mustafa Bozbey başkanlığında ilk kez toplandı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya 106 meclis üyesinden 105’i katıldı. Meclis Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada Bursa’daki 17 ilçenin Belediye Başkanı’na çağrıda bulunan Mustafa Bozbey, “el ele vererek Bursa’ya yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Yeni dönemde yapacağımız çalışmaların kentimizi güzel günlere taşıyacağına inancım tam. Bunu birlikte uyum içinde çalışarak başarabiliriz. Bize düşen halkın tercihine saygı duyup, burada uyum içinde bu kent için hizmet üretmek. Halkın temsilcisi olarak yer aldığımız bu mecliste sorumluluğumuz büyük. Bursa'daki 17 belediye başkanımız da bizim belediye başkanımızdır. 17 belediye başkanımızın tamamını işbirliği yapmaya ve el ele vererek Bursa'ya yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Farklı dünya görüşlerine sahip olabiliriz, farklı siyasi görüşlere de sahip olabiliriz ama eminim ki buradaki herkesin tek amacı var o da kentimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu nedenle Meclis'te yer alan bütün partilerin burada uyum içinde çalışacağına kesinlikle inanıyorum. Kimsenin iyi niyetinden de şüphemiz yok elbette hatalarımız olacak, birbirimizi uyarmak yanlışın düzeltilmesini sağlamak da bu halka karşı Bursalı’lara karşı sorumluluğumuzdur” dedi

'HERKESE AYNI HİZMET ÖNCELİĞİMİZ, ŞEFFAFLIK TEMEL İLKEMİZ'

Bursa’ya faydalı olabilmek adına adil ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla Bursa’yı yöneteceklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “İnanıyorum ki yeni dönemde el ele, omuz omuza vereceğiz ve güzel Bursamıza faydalı hizmetler sunacağız. Katılımcı, adil, hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile Bursamızı birlikte yöneteceğiz. Bursamızın her noktasına aynı hizmeti götürmek önceliğimiz, şeffaflık temel ilkemiz olacak. Ortak akılla ortak çözümler üreterek süreci hep birlikte yöneteceğiz Bursamız için birlik olmak zorundayız. Bu şehrin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, erkeklerine, doğasına, tarihine, kültürüne maneviyatına geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzu asla unutmayacağız. Herkesin özel hayatına saygı duyan bir anlayışı hakim kılarak bütün Bursamızı gülümseteceğimize söz veriyorum. Kentimizin tamamına eşit ve adil hizmeti için çok çalışacağımıza söz veriyorum. Vatandaşlarımızın yanında olacağımıza söz veriyorum. Zor durumda olanın, engelli bireylerimizin, çocukların, kadınların, gençlerin, sokaktaki can dostlarımızın hep yanında olacağıma söz veriyorum. Güzel tablomuzun beş yıl boyunca sürmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Toplantıda, belediye encümeni, imar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu, hukuk komisyonu, gençlik, spor ve engelliler komisyonu, eğitim, kültür ve hizmet güvence komisyonu, kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu üyeliklerinin yanı sıra birliklerin de asil ve yedek üyeleri seçildi.

SUYA YÜZDE 25 İNDİRİM VE TÜRKÇE TABELA KARARI

Yapılan seçimlerin ardından Başkan Bozbey meclise sunduğu suya yüzde 25 indirim uygulanması ve tabelalarda bulunan yabancı dillerdeki yazıların Türkçe olması konusunda verdiği önergeler oy birliğiyle kabul edildi. Böylelikle Bursalı vatandaşlar 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yüzde 25 daha uygun fiyata kullanacaklar ve reklam tabelalarında yabancı dil kullanımı olmayacak.