- Dünya

Irak'tan patlama sesleri korkuttu

Irak'ın Erbil kentinde çok sayıda şiddetli patlama sesleri duyuldu. sosyal medya platformu X'te birçok kullanıcı da kentte patlamalar yaşandığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Irak'tan patlama sesleri korkuttu mask

Irak'ın Erbil kentinde çok sayıda şiddetli patlama sesleri duyuldu. Erbil'de çok sayıda şiddetli patlama sesleri duyulurken, sosyal medya platformu X'te birçok kullanıcı da kentte patlamalar yaşandığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Öte yandan, Erbil’de bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üsteki hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği ve atılan en az 3 füzenin de imha edildiği görüldü.

# Irak, erbil, Şiddetli Patlama, ABD, Sosyal Medya, sosyal

14 Nis 2024 - 03:25 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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