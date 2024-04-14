Göçmez: "Beşiktaş’ın çıkarlarını korumaya çalışıyoruz"

Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından statta bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayırma kararı aldı. Toplantının ardından Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından yönetim olarak yaptıkları toplantıda oy çokluğu ile Fernando Santos ile yolları ayırma kararı aldıklarını dile getiren Onur Göçmez, “Bugün yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarı takımı izlemeye geldi. Onlara da teşekkür ediyorum. Yaklaşık yarım saat önce hocamız Sayın Fernando Santos ile ben, Feyyaz hocamız ve yöneticimiz Kaan Bey ile bir toplantı gerçekleştirdik. Biz 4 ay önce göreve gelen bir yönetimiz. Bu 4 ayda aşamalar kat ettik. Planlamadığımız birçok şeyle de karşılaştık. Elimizde bir futbol takımı var. Bu futbol takımını ayağa kaldırmak hedefimizdi ve bununla alakalı çalışmalar yaptık. Devre arasında önemli müdahalelerde bulunduk. Sayın Santos ile bir anlaşma yaptık. Hedefimiz üçüncülük ve kupayı almaktı. Bugün geldiğimiz noktada skorlardan bağımsız söylüyorum Beşiktaş ne içerde ne dışarda bu şekilde top oynayamaz. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamalıdır. Futbolda yenilebilirsiniz, 97’nci dakikada gol yiyebilirsiniz ama Beşiktaş her zaman üstün oynayan takımdır. Geçen hafta Sayın başkanımız bunlarla alakalı takım ve teknik heyetle toplantı yaptı. Aslında gerekli uyarıları net olarak ifade etti. Biz bu süreci geçen hafta itibariyle başlattık. Bugün çok güzel bir Beşiktaş beklerdik. Geçen hafta yapılan müdahalenin tepkisini beklerdik özellikle futbolcularımızdan. Ama geldiğimiz noktada yönetim kurulumuz Sayın Fernando Santos gelmeden öncede oy çoğunluğu ile nasıl göreve gelmesine karar verdiyse, bugün de yapmış olduğumuz toplantıda herkesin ortak fikriyle ayrılma kararı alındı. Kendisi basın toplantısı yaptı. Daha sonra biz kendisiyle heyet olarak görüştük. Karşılıklı yollarımızı ayırdık. Biz daha yönetim kurulu toplantısı yapmadan sosyal medyada birçok şey yazılıp çizildi. Sosyal medya doğru kullandığınız zaman güzel noktalara götürecek bir yapı. Ancak bizim verdiğimiz mesajların doğru anlaşılması lazım. Biz çok açık bir yönetim tarzı göstermeye, Beşiktaş’ın çıkarlarını korumaya çalışıyoruz. Biz Beşiktaşlıyız. Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar üzülüyorsa bizler de geceleri aynı acıları çekiyoruz. Bir mücadele veriyoruz. Santos ile yollarımız ayrılmıştır. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla, Samet hocamızın liderliğinde devam edeceğiz. Bir kupa hedefi vardır. Bunun için buradan tüm Beşiktaş taraftarına mesajımı nettir. Bundan sonra birlik ve beraberlik içinde hedefimize hep beraber ilerleyelim. Biz daha bir sezon planlaması içinde bulunmadık. Biz mevcut takımı ayağa kaldırmak için verilen bir mücadele içindeyiz. Bu savaşı veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarı birlik, beraberlik içinde o kupayı da alacaktır, ligi de en iyi şekilde tamamlayacaktır. Sosyal medyada bazı yanlış bilgiler paylaşılıyor. Bizlerin ağzından bir şeyler çıkmadan bölücü, ayrıştırmaya iten yaklaşımlarda bulunmayı desteklemeyelim. Bir kontrat konusu konuşuluyor. Santos ile yapılan kontrat, Beşiktaş’ın son yıllarda bir teknik direktör ile yapmış olduğu en iyi kontratlardan bir tanesidir. Bizler hem finansal yapıyı düşünmek zorundayız hem de Beşiktaş’ı en üst seviyeye taşıma yolunu düşünecek bir yaklaşım içindeyiz. 500 bin Euro ve mayıs ayında başlayacak 5 taksitle hukuksal boyutta süreci noktaladık. Taraftardan tek beklentimiz birlik, beraberlik ve destektir. Beşiktaş büyük bir takımdır, gündem yaratır. Beşiktaş ne zaman nerede karar alacağını bilir. Bugün en çok üzüldüğümüz nokta 25 bin Beşiktaşlı buraya toplandı. Onlara güzel oyun izletmek zorundaydık. Bizim canımızı bu acıtmaktadır. En yakın zamanda da Beşiktaş’ı en iyi noktaya taşımak için başkanımız Hasan Arat ve yönetim kurulu mücadeleyi verecektir. Samet hocamıza, Feyyaz hocamıza ve Serdar hocamıza desteğimiz tamdır. Sezon sonunda hedefimiz olan kupayı müzemize getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“YARIN İTİBARİYLE HERKESİN KENDİSİNE GELİP, BEŞİKTAŞ İÇİN MÜCADELEYİ VERMESİ GEREKMEKTEDİR”

Takımda kadro dışı olup, olmayacağıyla ilgili gelen bir soru üzerine Onur Göçmez, “O tarz kararları Samet hoca, hocamız kararlaştıracaktır. Burası Beşiktaş’tır. Beşiktaş forması giyen herkes, taraftarının önüne o şekilde çıkacaktır. Herkes o formanın hakkını verecektir. Biz neyi, nerede söyleyeceğimizi, hangi mesafede duracağımızı biliyoruz. Her şeyin farkındayız. Formayı giyen herkese mesajımızdır. Yarın itibariyle herkes Beşiktaş formasını giydiğini fark etmelidir. Kadro dışı gibi konular çok konuşulacak konular değil. Bizim yönetimimiz süreklilikten yanadır. Süreklilik, Beşiktaş’a başarıyı getirir. Biz seneye başarılı olmak istiyoruz, 5 yıl başarılı olmak istiyoruz. Kupaların hepsini almak istiyoruz. Bizim hedefimiz budur. Bunun için hem finansal yapının olması gerekir hem de operasyonel dediğimiz spor tarafının sürdürülebilir şekle oturtulması gerekmektedir. Hocanın bugün gitmesi bazı şeyleri görmediğimiz anlamına gelmemelidir. Yarın itibariyle herkes kendine gelip, Beşiktaş için mücadeleyi vermesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

"SORUMLULUĞU ALIYORUZ”

Takımı sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe’nin çalıştıracağını ve kendisine güvenlerinin tam olduğunu belirten Göçmez, “Bazı riskler vardır. Beşiktaş karar almak zorundadır. Beşiktaş bazı şeylere göz yumamaz. Biz gerekli değerlendirmeleri yaptık. Biz sorumluluğu alıyoruz. Santos ile yollarımızı ayırdık. Yarın itibariyle de o kupayı almak için her şeyi yapacağız. Her türlü mücadeleyi vereceğiz. O yüzden Samet hocaya da Serdar hocaya da güvenimiz tamdır. Biz kupa için mücadelemizi vereceğiz. Hayat ya siyahtır ya da beyazdır. Gri alanda kalırsanız yönetici de olamazsınız Beşiktaş da olamazsınız. Biz bugün bir karar aldık, kararımızın arkasındayız” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ HER MAÇI KAZANMAK İÇİN MÜCADELE EDECEK”

Gelecek sezonun yapılanmasıyla ilgili duruma sezon sonundan itibaren bakacaklarını söyleyen Onur Göçmez, “Biz bu sezonu en iyi noktada bitirmek için odaklanmış durumdayız. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Sonra da kupada Ankaragücü ile oynayacağız. Beşiktaş her maçı kazanmak için mücadele edecek. Önümüzdeki sezonla alakalı kısımla sezon bittikten sonra çalışmalara başlayacağız” dedi.

“A’DAN Z’YE HEPİMİZ O KUPAYA ODAKLANDIK”

Samet Aybaba’nın kulübeye inmeyeceğini belirten Göçmez, şöyle konuştu: “Kendisi her zaman Ümraniye’de. Kulübeye inmeyecek. Ekip olarak düşünün. A’dan Z’ye hepimiz o kupaya odaklandık.”

Santos ile yolları ayırma kararının ardından açıklamalayı neden Feyyaz Uçar’ın yapmadığıyla ilgili gelen soruya Göçmez şöyle cevap verdi: “Ben de Beşiktaş’ın asbaşkanıyım. Bazen Feyyaz hoca çıkar, bazen Hasan başkan çıkar, bazen Mete Vardar çıkar. Bizler Beşiktaş’ı temsil ediyoruz.”