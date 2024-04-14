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"Hükümetten beklentimiz OHAL ilan edilmesi"

İran'ın İsrail'e misillemesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski meclis üyesi Sinan Oğan'ın ifadeleri şöyle: "Hükümetimizden beklentim doğu ve güneydoğu bölgelerimizde hemen OHAL ilan etmesi ve özellikle de muhtemel göç hareketliliğine karşı sınır bölgelerimizde hazırlıklı ve tedbirli olmasıdır." dedi.

"Hükümetten beklentimiz OHAL ilan edilmesi" mask

İran'ın İsrail'e hamlesi üzerine paylaşımda bulunan eski meclis üyesi Sinan Oğan'ın mesajı şöyle: "Hükümetimizden beklentim doğu ve güneydoğu bölgelerimizde hemen OHAL ilan etmesi ve özellikle de muhtemel göç hareketliliğine karşı sınır bölgelerimizde hazırlıklı ve tedbirli olmasıdır." diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımı şöyle: 

https://x.com/drsinanogan/status/1779258521810350474?s=12

# Sinan Oğan, İran, israil, ohal, Türkiye, Hükümet, sosyal

14 Nis 2024 - 02:46 - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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