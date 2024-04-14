"Hükümetten beklentimiz OHAL ilan edilmesi"

İran'ın İsrail'e hamlesi üzerine paylaşımda bulunan eski meclis üyesi Sinan Oğan'ın mesajı şöyle: "Hükümetimizden beklentim doğu ve güneydoğu bölgelerimizde hemen OHAL ilan etmesi ve özellikle de muhtemel göç hareketliliğine karşı sınır bölgelerimizde hazırlıklı ve tedbirli olmasıdır." diye konuştu.
Sosyal medya paylaşımı şöyle:
https://x.com/drsinanogan/status/1779258521810350474?s=12
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.