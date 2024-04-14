"Hükümetten beklentimiz OHAL ilan edilmesi"

İran'ın İsrail'e hamlesi üzerine paylaşımda bulunan eski meclis üyesi Sinan Oğan'ın mesajı şöyle: "Hükümetimizden beklentim doğu ve güneydoğu bölgelerimizde hemen OHAL ilan etmesi ve özellikle de muhtemel göç hareketliliğine karşı sınır bölgelerimizde hazırlıklı ve tedbirli olmasıdır." diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımı şöyle:

https://x.com/drsinanogan/status/1779258521810350474?s=12