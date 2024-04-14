Bitcoin sert düştü

İsrail devlet televizyonu KANN'ın İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığı duyurmasının ardından kripto para piyasaları alt üst oldu. Başta Bitcoin (BTC) olmak üzere tüm kripto varlıklar, ciddi oranlarda değer kaybı yaşadı.
Birkaç gündür 70 bin dolar seviyelerinde olan Bitcoin, dün akşam da oldukça sert bir düşüş yaşamıştı. BTC fiyatı, savaş haberinin ardından büyük bir hızla 62 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Bitcoin'de değer kaybı yüzde 7'lere ulaştı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.