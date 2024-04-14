İYİ Partili Mehmet Aslan, İran ve İsrail arasında gerilimin yükselmesi üzerine, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aslan'ın paylaşımı şöyle: "İran füzeleri ateşledim diyor ama ne hikmetse daha vurulan yer yok! Havada geziyorlar heralde." ifadelerini kullandı.
- Dünya
Aslan: "Havada geziyorlar herhalde"
İYİ Partili Mehmet Aslan, İran ve İsrail arasında gerilimin yükselmesi üzerine, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.