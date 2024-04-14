Aslan: "Havada geziyorlar herhalde"

İYİ Partili Mehmet Aslan, İran ve İsrail arasında gerilimin yükselmesi üzerine, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aslan'ın paylaşımı şöyle: "İran füzeleri ateşledim diyor ama ne hikmetse daha vurulan yer yok! Havada geziyorlar heralde." ifadelerini kullandı.