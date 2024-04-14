14 Nis 2024 - 02:00 - Dünya

"Bu iş şu an sonuçlandı sayılır"

İran'ın BM Daimi Temsilciliği: "(İran'ın İsrail'e saldırısı) Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır" diye konuştu.